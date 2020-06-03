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В мечети Первоуральска началась новая благотворительная акция «Получи перевод Корана»

В мечети Первоуральска началась новая благотворительная акция «Получи перевод Корана»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 03.06.2020 0 10

В мечети «Сабр» Первоуральска была запущена новая благотворительная акция «Получи перевод Корана». Любой желающий сможет получить перевод смыслов Корана Валерии (Иман) Пороховой.

«Хоть месяц Рамадан закончился, мы продолжаем творить добрые дела. У нас в мечети есть достаточно много переводов Корана Валерии Пороховой, которые лежат без дела. Хотим подарить их любому желающему», — рассказывает Салават хазрат Давлетов.

Для этого нужно позвонить имаму мечети «Сабр» — Салавату Давлетову по номеру +79617725814.

Забрать книгу можно в мечети Первоуральска, которая находится по адресу Гагарина, 1Б.

Напомним, что раннее в соборной мечети Первоуральска проходила акция помощи нуждающимся во время Священного месяца Рамадан. Была организована раздача продуктовых наборов.

Альбина Шаймухаметова

ural.tatar

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