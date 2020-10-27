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В мечети «Ярдэм» начнутся лекции, посвященные празднику Мавлид

В мечети «Ярдэм» начнутся лекции, посвященные празднику Мавлид

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 27.10.2020 0 2

В благословенный месяц рабиуль-авваль, в мечети «Ярдэм» в понедельник, вторник, среду и четверг, перед полуденной молитвой (зухр-намазом) будут проходить небольшие проповеди, посвящённые жизнеописанию пророка, мир ему и благословение Аллаха.

Цикл лекций по жизнеописанию пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, читает имам мечети «Ярдэм Айдар хазрат Гарипов.

Месяц Раби-уль-авваль особенно важен для мусульман всего мира, так как в этот месяц родился тот, кто повел человечество из тьмы к свету, и тот, кого Аллах назвал «милостью для миров».

Короткие лекции о «Милости для миров» (1) Жизнь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, без сомнения, является главным примером для всех мусульман, и каждому мусульманину важно знать и изучать события его жизни и следовать практическому примеру, оставленным им в каждой сфере жизни.

Этот месяц – напоминание для верующих о возрождении ценностей, практикуемых пророком, мир ему и благословение Аллаха, и его сунны.

Пресс-служба фонда «Ярдэм»

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