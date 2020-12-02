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В мечетях «Иман» и «Ихлас» Чистопольского мухтасибата прошли праздники, приуроченные ко Дню матери

В мечетях «Иман» и «Ихлас» Чистопольского мухтасибата прошли праздники, приуроченные ко Дню матери

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 02.12.2020 0 2

В мечетях «Иман» и «Ихлас» Чистопольского мухтасибата прошли праздники, приуроченные ко Дню матери. Самира ханум на примере хадиса Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) «Рай под ногами матерей», объяснила ученикам о том, насколько важна для всех нас мама и поэтому её нужно всегда ценить и уважать, относиться с глубоким почтением. Дети выразили свои чувства в трогательных ответах на вопросы преподавателя и в своих рисунках.

Зиля ханум провела совместное мероприятие с мамами. Началось мероприятие с поучительной лекции о почтительном и добром отношении к родителям в исламе. Затем детки продемонстрировали мамам свои творческие способности и приобретённые навыки, вместе с мамами участвовали в викторине. А мамы, воодушевленные успехами своих чад, также приняли участие в инсценировке «Благие дела». Завершилось мероприятие чаепитием в теплой атмосфере.

Подобные мероприятия являются важной составляющей процесса обучения детей, они расширяют знания об окружающем мире и в тоже время позволяют им расслабиться и эмоционально перезагрузиться.

dumrt.ru

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