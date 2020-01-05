В мечетях Татарстана детям организовали зимние каникулы

В дни зимних каникул в мечетях Татарстана проходят духовно-оздоровительные мероприятия для школьников. В мухтасибатах организуются познавательно-развлекательные программы, творческие мастер-классы, викторины, уроки нравственности, спортивные турниры, занятия по Куръану, конкурсы по чтению и заучиванию Куръана, катание на коньках, лыжах и пр. Пресс-служба ДУМ РТ сообщала об этом ранее.

Так, в селе Юлсубино Рыбнослободского мухтасибата в минувшую субботу состоялся большой зимний сабантуй. Этот традиционный праздник проводится стараниями мухтасибата и махалли местной мечети. На сабантуй собрались 120 детей и еще около сотни взрослых. Для них организаторы подготовили насыщенную программу с катаниями на снегоходах и санях, лыжах и запряженных лошадях, конкурсами, горячим пловом, ухой и чаем с костра. Примечательно, что и в селах Тябердино-Челны и Околоток-Янгасала Рыбнослободского мухтасибата примечетские каникулы для детворы также оказались востребованными: их посещают 40 и 16 детей соответственно.

На фото — моменты примечетских занятий и досуга для школьников в Кукморском, Верхнеуслонском и Рыбнослободском мухтасибатах ДУМ РТ.

dumrt.ru