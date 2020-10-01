В мечетях Татарстана начались уроки татарского. Первыми они стартовали в казанской мечети «Хузейфа»

Сегодня, в 14-ый день месяца сафар (1 октября), в Татарстане в рамках примечетских курсов вновь стартовали уроки татарского языка. В отличие от прошлых лет, в новом учебном сезоне занятия по овладению вторым государственным языком республики организованы на 100 площадках.

Казанская мечеть «Хузейфа» начала уроки одной из самых первых в республике. Сюда желающие освоить татарский стали прибывать уже к девяти часам утра. Примечательно, что в этом году четырёхлетние примечетские курсы здесь посещают 534 человека, из них – 128 детей. А на уроки татарского языка записались 30 человек. И не случайно: религиозные знания здесь и так дают на татарском языке, а для желающих понимать и говорить на нем организовали языковые курсы. Таким образом, для изучения татарского набрано две учебные группы.

В десять часов утра в мечети торжественно открыли примечетские курсы, а затем провели первый урок по татарскому языку. Торжественную церемонию посетили представители ДУМ РТ и журналисты. Здесь, в первую очередь, собрались те, кто желает изучить татарский язык, усовершенствовать разговорную речь, получить знания об истории татарского народа.

На сегодняшний день для организации курсов учебные кабинеты в мечетм «Хузейфа», как и во всех остальных, оборудованы необходимыми учебными принадлежностями, обеспечены учебными пособиями, техническими средствами. В мухтасибаты Татарстана поступили учебники, изданные в ИД “Хузур”. Кроме этого, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции во время занятий, в мечетях учитываются все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов — в медицинских масках и пользуются антисептиками при входе.

«Самое главное — кабинеты большие. В будущем мы планируем их расширить еще больше. На наших примечетские курсах религиозные занятия проводятся на татарском языке. Тех же, кто не владеет им, мы приглашаем на уроки татарского», — объяснила завуч примечетских курсов мечети «Хузейфа» Гульфира Гирфанова.

Уроки татарского языка здесь ведёт Флера Ханнанова, имеющая более 25 лет педагогического стажа. Флёра ханум принимает участие в этом проекте уже третий год подряд. По её словам, на курсы приходят люди, знающие язык на разных уровнях, воспитанники смешанных семей. С русскоязычными учениками преподаватель работает индивидуально – занимается с ними и после уроков.

Примечательно, что на уроки татарского в мечеть «Хузейфа» пришли разновозрастные слушатели, но все они — женщины. Преподавательница подчеркивает, что курсы позволяют работать индивидуально с каждым.

О высоком уровне преподавательского состава на примечетских курсах татарского свидетельствует не только многолетний педагогический стаж учителей, но и научно-исследовательские изыскания. В частности, сама Флера ханум является автором учебника по татарской литературе для религиозных учебных заведений. Впрочем, она высоко оценила и учебниктатарского, подготовленный в РИИ и изданный в ИД «Хузур» ДУМ РТ.

Своими впечатлениями от первого занятия на уроке татарского в мечети «Хузейфа» поделились слушатели:

— Я переехала в Казань из Башкирии. В школе училась на русском языке. А несколько лет назад стала посещать примечетские религиозные курсы и поняла, что понимать и говорить на татарском мне тяжело. Но благодаря урокам татарского, смогла освоить язык. Свои знания я передаю и детям, стараюсь воспитать в них любовь и интерес к родному языку. Спасибо всем, кто создал такую возможность — изучать татарский язык: Президенту Татарстана, Муфтию хазрату, преподавателям, — сказала Зимфира Музаффарова.

— Я выросла в Магниторске, но хотела бы изучить родной татарский язык. На примечетских курсах я уже освоила навыки чтения Куръана на арабском языке, а теперь намерена выучить татарский,- отметила Сагадат Хамитова.

В 2020-2021 учебном году курсы начального уровня изучения татарского языка охватывают 45 мухтасибатов республики, в том числе около 45 казанских мечетей. Уроки татарского проводятся по методике и учебнику, разработанным в Российском исламском институте. На сегодняшний день для организации курсов учебные кабинеты в мечетях оборудованы необходимыми учебными принадлежностями, обеспечены учебными пособиями, техническими средствами. В мухтасибаты Татарстана поступили учебники, изданные в ИД “Хузур”.

В 2019-2020 учебном году курсы татарского языка при 20 мечетях республики успешно завершили 436 слушателей. Все они получили сертификаты об освоении языка на начальном уровне. В целом опыт организации курсов татарского языка в мечетях Татарстана реализуется с 2018 года. Всего эти курсы окончили 1 327 человек.

На занятия приглашаются все желающие. Курсы бесплатные. Запись продолжается.

dumrt.ru