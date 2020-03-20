В мечетях Татарстана прихожан ознакомили с мерами по профилактике распространения коронавируса

Сегодня, в 25-ый день месяца Раджаб (20 марта), в мечетях Татарстана в сокращенном виде прошли пятничные намазы. Во время джума прихожанам рассказали о мерах ДУМ РТ по профилактике распространения коронавируса. В Галиевской мечети г.Казани перед мусульманами выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он прочитал обязательную для пятничной молитвы хутбу, провел двухракагатный намаз и ознакомил с решениями, принятыми Советом улемов ДУМ РТ, в частности с порядком совершения джум’а намаза на время особого санитарно-эпидемиологического режима в республике. Камиль хазрат напомнил единоверцам, что верующим с ослабленным иммунитетом, опасающимся за свое здоровье, не рекомендуется посещать массовые религиозные мероприятия, включая пятничную молитву (джум’а). Подобное воздержание от участия в коллективных намазах не считается греховным. Он призвал единоверцев к сдержанности, сохранению благоразумия и спокойствия, не поддаваться панике и страхам. Вместе с тем, хазрат подчеркнул, что недопустимо легкомысленно относиться к инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Кроме того, верующим раздали листовки с рекомендациями по снижению риска заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в 23-ий день месяца Раджаб (18 марта) в Казани прошло заседание Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Главным на повестке дня стоял вопрос «О мерах профилактики распространения коронавируса в религиозных учреждениях РТ». Днем ранее по аналогичному вопросу прошло заседание Президиума ДУМ РТ с участием руководства муфтията, имамов-мухтасибов Татарстана, членов Совета улемов (ученых), руководителей учрежденных организаций и отделов ДУМ РТ. В результате, принимая во внимание рекомендации Президиума, сегодня Советом улемов ДУМ РТ принят ряд решений для предотвращения распространения инфекции в мусульманских религиозных организациях Татарстана.

Также, в связи с введением на территории Татарстана особого санитарно-эпидемиологического режима, в мечетях республики усилены санитарные меры для профилактики распространения вирусных инфекций. С этой целью в них проводится не только ежедневная влажная уборка, но и дезинфекция помещений несколько раз в день. Специальными обеззараживающими средствами обрабатываются ковры, ручки дверей, перила лестниц, санузлы, прочие места возможного контактирования людей с предметами. Кроме того, для верующих при входе в мечети установлены флаконы с антисептиками для рук. Данные меры предосторожности обезопасят прихожан от риска заражения вирусными инфекциями.

dumrt.ru