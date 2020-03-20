В мечетях Татарстана проводят дезинфекцию

В связи с введением на территории Татарстана особого санитарно-эпидемиологического режима, в мечетях республики усилены санитарные меры для профилактики распространения вирусных инфекций. С этой целью в них проводится не только ежедневная влажная уборка, но и дезинфекция помещений несколько раз в день. Специальными обеззараживающими средствами обрабатываются ковры, ручки дверей, перила лестниц, санузлы, прочие места возможного контактирования людей с предметами. Кроме того, для верующих при входе в мечети установлены флаконы с антисептиками для рук. Данные меры предосторожности обезопасят прихожан от риска заражения вирусными инфекциями.

Напомним, в 23-ий день месяца Раджаб (18 марта), в Казани прошло заседание Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Главным на повестке дня стоял вопрос «О мерах профилактики распространения коронавируса в религиозных учреждениях РТ». Днем ранее по аналогичному вопросу прошло заседание Президиума ДУМ РТ с участием руководства муфтията, имамов-мухтасибов Татарстана, членов Совета улемов (ученых), руководителей учрежденных организаций и отделов ДУМ РТ. В результате, принимая во внимание рекомендации Президиума, сегодня Советом улемов ДУМ РТ принят ряд решений для предотвращения распространения инфекции в мусульманских религиозных организациях Татарстана.

Члены Совета Улемов ДУМ РТ выражают соболезнования родным и близким жертв коронавирусной инфекции в Китае, Египте, Иране, Италии, Франции, Испании и в других государствах. Также члены Совета призывают к сдержанности, сохранению благоразумия и спокойствия и обращают внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих.

dumrt.ru