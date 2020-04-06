«В Медине было не менее четырех домов, принадлежавших казанским мусульманам»

В Саудовской Аравии недвусмысленно намекают на отмену будущего хаджа — паломничества к святым местам ислама. И вряд ли кто-то подобному сильно удивится, учитывая нынешнюю обстановку в мире. При этом, несмотря на то что хадж является одним из столпов ислама, поездки в Мекку отменялись десятки раз за последние без малого полторы тысячи лет. Известный казанский востоковед Азат Ахунов рассказывает о причинах данных событий, попутно знакомя с «татарским следом» в истории мусульманских паломничеств.



В ЦЕЛОМ СИТУАЦИЯ С ЗАБОЛЕВШИМИ COVID-19 В КОРОЛЕВСТВЕ ДОСТАТОЧНО БЛАГОПРИЯТНАЯ

В потоке событий последних дней, посвященных коронавирусу и ценам на нефть, осталась незамеченной сенсационная новость об отмене предстоящего хаджа — паломничества к святым местам ислама. Министр хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммад Салех ибн Тахир Бантен в интервью каналу «Ал-Ихбарийа» призвал мусульман отложить организацию поездки в хадж из-за неопределенности с пандемией коронавируса. Месяц назад власти королевства приняли решение запретить умру — малый хадж. Большой хадж нельзя отменить — данный обряд входит в число пяти столпов ислама. То есть это обязательное предписание шариата наравне с намазом и постом в месяц Рамадан. Каждый правоверный мусульманин, достигший совершеннолетия, хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку и Медину. Хадж должен был состояться в июле и августе, государство готовилась принять около 2 млн мусульман.

Королевство Саудовская Аравия одним из первых закрыло свои границы для иностранцев. С 2 апреля и до особого распоряжения в Мекке и Медине введен круглосуточный комендантский час. Все въезды и выезды в эти города перекрыты. Местным жителям разрешено покидать свои дома только с шести утра до трех часов дня в исключительных случаях — для покупки продуктов первой необходимости и посещения больниц.

Несмотря на обязательность хаджа, не все желающие мусульмане могут совершить паломничество, каждой стране выделяется квота, за рамки которой нельзя выходить. Например, в этом году России получила 25 тыс. мест. Из них только 1,8 тыс. досталось Татарстану.

На самом деле ситуация в текущем году беспрецедентная. Власти Саудовской Аравии прямо не говорят об отмене хаджа, но намекают на это почти прямым текстом. Дело в том, что самому паломничеству предшествует много бюрократических процедур: получение виз, справок о прививках и т. д. Если саудиты и дадут зеленый свет через месяц-два, то чисто физически консульские учреждения не смогут обработать такое большое число заявок. Но пока, судя по сообщениям саудовской прессы, главный приоритет — здоровье и безопасность своих граждан.



В СМИ уже прозвучали громкие заявления о том, что хадж может быть отменен впервые в истории ислама, но на самом деле это не так. Из прошлого исторического опыта известно как минимум 40 случаев, когда хадж отменялся по тем или иным причинам. Причем паломничество в Мекку прерывалось и в доисламские времена. Данный город почитался святым аравийскими бедуинами еще до появления пророка Мухаммеда. Среди большинства древних арабов были распространены идолопоклонство, почитание камней, скал, деревьев, животных, звезд, а также различные суеверия. Одними из самых почитаемых идолов были Лат, Узза и Манат, имена которых упоминаются в Коране. Главным местом скопления идолов являлась Кааба — кубический храм в Мекке, возле которого каждое арабское племя устанавливало изображение своего божества. Накануне появления ислама вокруг Каабы накопилось свыше 300 идолов.



ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ДОИСЛАМСКОМУ ПЕРИОДУ, ДАТИРУЕТСЯ 570 ГОДОМ Н. Э.

Первый случай, относящийся к доисламскому периоду, датируется 570 годом н. э., за год до рождения пророка Мухаммеда. По-другому его называют Годом Слона. Наместник эфиопского царя в Йемене Абраха начал поход в Хиджаз, чтобы уничтожить Мекку. Он построил церковь в йеменской Сане и хотел, чтобы центр паломничества переместился туда. Согласно легендам, поход не удался, поскольку эфиопская армия была уничтожена стаями птиц, закидавших ее кусками обожженной глины. Также известно, что, когда войско Абрахи вошло в Мекку, чтобы разрушить Каабу, слон остановился и опустился на колени перед храмом. В тот год люди не могли совершить паломничество в Мекку, опасаясь войны.

Что касается времени ислама, то можно привести несколько примеров, когда хадж отменялся по тем или иным причинам.

В 692 году хадж был приостановлен во время осады Мекки полководцем Хаджаджем ибн Йусуфом, который по приказу халифа решил уничтожить окопавшегося возле Каабы претендента на трон — близкого сподвижника пророка Мухаммеда, Абдуллаха ибн аз-Зубайра. Хаджадж, несмотря на просьбы последнего и на то, что наступило время хаджа, атаковал бунтовщиков, обстрелял Каабу камнями, а самого Зубайра распял на воротах Мекки.

В 865-м произошла резня на горе Арафат. В этот год некий человек по имени Исмаил ибн Йусуф, известный также как ас-Саффак, возглавил восстание против Аббасидского халифата. Он напал на паломников, собравшихся возле священной горы Арафат, и перерезал их. Эта трагедия стала причиной отмены хаджа.



В 930 году Мекка была захвачена караматами — сектой из Бахрейна. Их лидер Абу Тахир аль-Джаннаби заявил, что паломничество является языческим ритуалом. Сектанты убили около 30 тыс. паломников, а их тела сбросили в святой колодец Замзам. Мекку и Запретную мечеть разграбили, а святой Черный камень увезли в Бахрейн. По этой причине хадж был приостановлен на 10 лет, пока камень не вернули на место.

В 967-м хадж сорван из-за эпидемии некой болезни «ал-Машри», о чем писал известный арабский ученый Ибн Касир. Эта болезнь быстро распространилась среди паломников в Мекке, большинство из них умерли от жажды.

С 983 по 991 год хадж не проводился из-за распрей между аббасидскими и фатимидскими халифами.

В 1831-м он отменен в результате эпидемии холеры, которая пришла в Мекку из Индии.

В период 1837–1858 годов хадж не состоялся трижды из-за различных эпидемий чумы и холеры. То же самое было в 1865-м и 1883-м.

Последний вопиющий случай произошел в ноябре 1979 года. Саудовские власти пытались его скрыть, но информация об этом благодаря американцам быстро распространилась по всему миру. Бывший гвардеец Джухайман аль-Утайби, который считал себя мессией Махди, захватил вместе со своими боевиками Каабу и Запретную мечеть в первый день хаджа. Он выступил против официальных властей, которые, по его мнению, слишком сблизились с Западом и нарушили основные постулаты ислама. Поскольку любое кровопролитие на этой территории запрещено, пригласили французских спецназовцев, которым пришлось временно принять ислам. Штурм завершился успехом, повстанцы были убиты, но вместе с ними погибли сотни мирных паломников.

«НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО В СТАМБУЛЕ ИМЕЛСЯ ТРЕХЭТАЖНЫЙ ДОМ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ РАНЕЕ КАЗАНСКИМ МУСУЛЬМАНАМ»

Во время эпидемий, которые случались довольно часто, погибло немало паломников, отправлявшихся в святые земли из наших краев. Например, в 1812 году во время поездки в хадж скончался от холеры известный татарский богослов Габденнасыр Курсави.

Вообще, что касается истории паломничества у татар, то первые сохранившиеся сведения о хадже, совершенном предками современных татар — волжскими булгарами, относятся к 1041/1042 годам. О прибытии булгар в Багдад упоминает арабский историк Ибн ал-Джаузи: «И прибыл один человек из булгар — говорят, что он один из больших людей того народа, — со свитой из 50 человек, направляясь совершить хадж».

Сама Волжская Булгария официально приняла ислам в 922 году, но исламизировалась гораздо раньше. В X–XII веках ислам распространился по всей территории этого крупного восточноевропейского государства. Будучи мусульманами, волжские булгары стремились выполнить один из обязательных столпов ислама — совершить паломничество к святым местам. На месте Волжской Булгарии возникло Казанское ханство, после завоевания Казани в 1552 году русскими войсками — Казанская губерния, просуществовавшая до 1920-го.

Во все эти века предки татар, несмотря на отсутствие хороших дорог, всевозможные опасности, отправлялись в дальний путь, который занимал не один месяц передвижения пешком, верхом на лошадях и верблюдах, а в лучшем случае на кораблях морем.

Татарский религиозный деятель Габдерашит Ибрагимов (1857–1944) в своей автобиографии писал, что в Медине было не менее четырех домов, принадлежавших казанским мусульманам, и что в одном из них, которым управлял шейх Габдесаттар-эфенди, он останавливался и сам. Кому именно принадлежали данные дома, точно неизвестно. Правда, архивные материалы иногда дают некоторые зацепки. До сих пор было мало сведений о Мухамметшакире Закировиче Бигаеве 1883 года рождения, который до ареста владел в Казани часовой мастерской. В 1933-м он арестован по делу так называемой Всесоюзной социал-фашистской партии. Следователи характеризовали Бигаева как крупного домовладельца, «имевшего свои дома в Казани, Константинополе и Медине (Аравия), где [он] несколько лет проживал в дореволюционное время». Иные подробности, к сожалению, остаются за кадром.

Несколько источников указывают на то, что в Стамбуле имелся трехэтажный дом, принадлежавший ранее казанским мусульманам и купленный, по мнению вышеназванного Ибрагимова, на средства Исхака хаджи Апанаева. Этот дом, а точнее тэккэ, располагался неподалеку от мечети «Нур Османийа», его посещали многие известные татары по пути в Мекку. Среди них можно назвать Марджани, самого Ибрагимова, суфийского шейха Зайнуллу Расулева и других. Вообще, в те годы Стамбул и Медина представляли собой два крупных пункта на пути паломничества. Татарские приюты, имевшиеся в данных городах, оказывали неоценимую услугу паломникам, отправлявшимся в Мекку с берегов Волги, особенно тем, кто не располагал достаточными средствами. По всей видимости, эти дома служили одновременно гостиницей и местом встреч для татар, причем туркестанцы, проезжавшие через Стамбул, селились отдельно. В советское время совершить хадж удавалось лишь единицам мусульман со всего СССР. Например, в 1955-м из огромной многомиллионной страны в хадж направились всего 20 человек, хотя в тот же год, например, из Йемена в Саудовскую Аравию прибыли 58 089 паломников, а из Египта — 34 618. Когда в СССР началась перестройка, рухнул железный занавес, многие мусульмане захотели совершить хадж, но мешал недостаток средств и проблема с конвертируемостью советского рубля. Лишь в 1990 году первая большая группа мусульман из Советского Союза в количестве 1,5 тыс. человек побывала в священных местах. Эта поездка была полностью профинансирована королем Саудовской Аравии и стала подарком советским мусульманам. Нараставшие центробежные силы в мусульманской умме России, ускорившиеся с распадом советского государства, привели к созданию в августе 1992 года в Казани независимого от духовного управления мусульман Европейской России и Сибири (ДУМЕС) духовного управления мусульман РТ. С этого момента начался отсчет функционирования самостоятельных религиозных институтов в Татарстане. В том же 1992-м, еще до образования ДУМ РТ, впервые организован прямой хадж на автобусах с выездом из Казани. После признания легитимности вновь созданного муфтията Татарстана процесс организации хаджа в республике был взят под контроль государством. Например, для проведения хаджа в 1993-м по договоренности с президентом РТ духовное управление заказало два самолета Ту-154, принадлежащих компании «Авиалинии Татарстана». В этот год хадж совершили 300 татарстанцев при стоимости путевки в 350 тыс. рублей (около $400). Действующие имамы, преподаватели медресе и воскресных школ смогли приобрести тур по льготной цене в 100 тыс. рублей. В следующем, 1994 году многие российские мусульмане, в том числе и татарстанцы, воспользовались подарком короля Саудовской Аравии Фахда, который направил личные средства на оплату паломничества в Мекку 13 тыс. мусульман из России и стран СНГ. Хадж текущего года может не состояться. Но, как показывает история, такие события уже случались раньше. И надо относиться к этому спокойно. Здоровье и безопасность людей должны стоять на первом месте.