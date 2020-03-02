В медресе “Мухаммадия” почтили память Габдулхака хазрата Садыкова

1 марта в медресе «Мухаммадия» шакирды провели вечер памяти Габдулхака хазрата Садыкова. Мероприятие прошло с целью информирования молодежи о деятельности хазратов, ранее проживавших в медресе.

Памятный вечер провели в честь 125 лет со дня рождения алима Садыкова Габдулхака Мухаммадсадыковича, который в советское время преподавал уроки религии. Габдулхак хазрат получил образование в 1908 году в медресе «Мухаммадия». Шакирды ознакомили слушателей с биографией устаза, с его учениками, трудовой деятельностью.

В мероприятии принял участие младший сын Габдулхака хазрата – Магсум Садыков, а также племянник и ученик хазрата – имам-мухтасиб Зеленодольска Габдульхамид хазрат Зиннатуллин. Вечер памяти завершился коллективным чтением молитвы.

dumrt.ru