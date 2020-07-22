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В Мензелинске прошли съемки «Ык буе Сабантуе»

В Мензелинске прошли съемки «Ык буе Сабантуе»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.07.2020 0 6

В Мензелинском районе прошли съемки регионального праздника “Ык буе Сабантуе”. Организовать мероприятие приехал народный артист Татарстана и Башкортостана Фэн Валиахметов.

Как рассказала директор районного Дворца культуры Гульчачак Габдрахманова, встреча гостей прошла возле стеллы “Мензелинск” – “Минзәлә”:

«Встретили гостей творческие коллективы Подбайлярского сельского дома культуры и Нижнеюшадинского сельского клуба. Далее съемочная группа направилась к главной достопримечательности города — “Екатеринискому мосту”, где выступил с поздравительной речью заместитель главы района Наиль Хисамбеев. Здесь же был снят сюжетный материал “Минзәлә күпере такмаклары”.

Кульминацией мероприятия стала встреча съемочной группы с культработниками МБУК “РДК”, которые совместно с артистами татарского драмтеатра им.С.Амутбаева представили пролог “Сабантуя” в игровой форме.

Ильшат Вагизов

menzela.ru

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