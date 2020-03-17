В Московской Соборной мечети круглосуточно звучит чтение Священного Корана

Начиная с 17 марта, по благословению Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина в Московской Соборной мечети круглосуточно читаются аяты Священного Корана.

Значимость заключительного Послания Аллаха привычна в стенах Главного мусульманского храма России, а в эти дни чтение призвано стать формой

нашего общего обращения к Всевышнему Аллаху в связи с распространением коронавируса во всем мире.

⠀

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал:

⠀

«Когда бы ни собрались люди в одном из домов Аллаха для чтения и изучения Корана, на них непременно нисходит спокойствие. Милость покрывает их, и ангелы окружают их, и Аллах упоминает о них среди тех, кто у Него» (хадис от Абу Хурайры).

⠀

И да убережет нас Всевышний Аллах от неизлечимых болезней и ниспошлет Свою безграничную милость!

muslim.ru