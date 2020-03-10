29 февраля в Московской соборной мечети прошел очередной фестиваль Корана – масштабный день открытых дверей. В этом году он был посвящен семье. Максимально раскрывая такую масштабную тему, программа фестиваля была поделена на тематические зоны. Это мероприятие давно уже дарит всем посетителям прекрасную возможность познакомиться с историей и культурой Ислама, а также послушать познавательные лекции и выступления спикеров. Примечательно, что с каждым годом аудитория фестиваля растет, главную мечеть столицы посещают не только мусульмане, но и люди разных вероисповеданий и национальностей. Мусульмане Рязани также окунулись в программу фестиваля.

Традиционно фестиваль открылся чтением аятов Священного Корана и проповедями имамов и преподавателей Московского исламского колледжа. Интересные лекции на духовные темы прочли Ильяс-хазрат Ганиев, Камиль-хазрат Маннапов, Рашид-хазрат Акказиев, Марат-хазрат Арсланов и другие уважаемые мусульманские деятели. На фестивале много говорили о важности молитвы и внутренней духовной жизни. На практике это было подкреплено совершением совместного намаза.

Одним из самых интересных моментов фестиваля Корана можно назвать перфоманс по написанию шамаиля. Красивой вязью был оформлен шамаиль, размером 10х10 метров, с написанием первого аята суры Аль-Аляк, первым, сниспосланным пророку Мухаммаду, благословит его Аллах и приветствует.

Также на протяжении всего фестиваля гости имели возможность присоединиться к экскурсиям по соборной мечети. Многих посетителей заинтересовали мастер-классы по национальным видам вышивки.

В конференц-зале мечети проходили семинары и лекции психологов. Председатель правления Ассоциации психологической помощи мусульманам Ольга Павлова выступила на тему: «Этнопсихология мусульманской семьи: учимся понимать друг друга», руководитель Международного женского клуба «Аиша» Марьям Бариева осветила тему «Жизненный баланс – основа счастливой семьи», а психолог в сфере переживаний и чувств Айнур Гараев рассказал о влиянии детских травм на семейные отношения.

Духовное управление мусульман города Москва всегда заботится о том, чтобы всем было комфортно, и организует специальный детский сад, который позволяет родителям не беспокоиться за своих детей и спокойно посещать взрослые мероприятия. Так, юные посетители фестиваля приняли участие в увлекательном квесте, интеллектуальных играх и мастер-классах.

Завершилось мероприятие выступлением муфтия Москвы Ильдара-хазрата Аляутдинова. Собравшихся особо впечатлил его рассказ о поездке в Чад – одну из самых бедных республик мира. Напомним, в конце февраля в Африке состоялось официальное открытие мечети, школы и семи колодцев, построенных на средства благотворительного фонда «Закят».

Ильдар-хазрат Аляутдинов поблагодарил присутствующих за проявленный интерес к мероприятиям ДУМ Москвы, отметив, насколько важно в современном обществе быть активным и целеустремленным: «Цель данного мероприятия – приобщить к ценностям Ислама как можно больше людей, показать, что есть Священный Коран, мечеть, наша религия. Фестиваль Корана организуется для всех, ведь здесь поднимаются, обсуждаются вопросы, актуальные для каждого. Сегодня в мечети прошло много различных мероприятий, лекций, проповедей, мастер-классов. Надеемся, что наши гости узнали много полезного и нужного. Очень важно уметь использовать полученную информацию во благо. К сожалению, в нашей жизни очень много теории, но вот практики не хватает. Мы много узнаем, читаем, слушаем, но реализовать удается лишь малость. Наша жизнь изменчива, многогранна. Но это не значит, что мы должны подстраиваться под нее. Великолепие религии Ислам заключается в том, что она нам дарует возможность менять мир вокруг – менять своими благими поступками, делами, намерениями, привносить в повседневность благое».

Целых восемь часов, одно за другим в Московской соборной мечети проходили различные мероприятия. Лекции сменялись проповедями, экскурсии мастер-классами. В этот день мечеть стала местом отдыха, встреч, а главное – местом просвещения.

dumro.ru