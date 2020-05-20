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В Москве обсудили как современной молодежи сохранить свою национальную идентичность

В Москве обсудили как современной молодежи сохранить свою национальную идентичность

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 20.05.2020 0 1

Как современной молодежи сохранить свою национальную идентичность обсудили участники международной онлайн-конференции, организованной Автономией татар Москвы 19 мая. ⠀

Новый онлайн-формат, яркие спикеры, актуальные вопросы! Онлайн трансляцию конференции посмотрело более 6500 человек! ⠀

30 экспертов в области молодежной политики, образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, представители молодежных объединений из России, Финляндии, Казахстана, Португалии рассказали о своём видении проблем и поделились положительным опытом их решения. Для тех, кто не смог присутствовать, сохранен эфир.

Автономия татар Москвы

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