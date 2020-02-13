В Москве обсудили концепцию развития Научно-исследовательского музея исламской культуры и искусства в Санкт-Петербурге

В Совете Федерации Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, Советский и российский арабист и исламовед, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН Ефим Резван провели встречу с Заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Заместителем председателя Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» Фаритом Мухаметшиным.

Основной темой встречи стало обсуждение реализации новых совместных проектов татарских национальных ценностей и особенностей.

Ренат Валиуллин рассказал о мусульманской культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области, татарском богословском наследии региона и проводимых мероприятиях по данной тематике.

«Сегодня, в городе Санкт-Петербурге находится наиболее полный фонд татарских дореволюционных книг – «Казанский фонд». «Казанский фонд» представляет собой коллекцию арабографических изданий, насчитывающих около пяти тысяч единиц, главным образом на старотатарском языке. Фонд возник как отдельная библиотека в 1931 году, когда единый общий Мусульманский фонд Азиатского музея, преобразованного в Институт востоковедения АН СССР, был разделен по языковому принципу. Мусульманский фонд объединял арабографичные издания народов, исповедующих ислам: сюда входили персидские, арабские, турецкие и другие тюркоязычные книги. Основу фонда составляют издания, полученные Азиатским музеем в качестве обязательного экземпляра. Здесь же хранятся издания произведений видных татарских деятелей общественной и философской мысли» — рассказал Ренат Валиуллин и предложил проект по составлению полного каталога татарских книг, находящихся в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга.

Совместно с Ефимом Резваном была презентована концепция открытия Научно-исследовательского музея исламской культуры и искусства, который должен стать одним из важнейших центров культурной жизни мусульманских народов России, представлять духовные достижения и историю российского ислама за рубежом и российскую цивилизацию в целом, знакомить жителей России с достижениями исламской цивилизации, формировать яркую повестку медийного дискурса, стать важнейшим ресурсным центром для профильных ВУЗов страны.

Они рассказали, что деятельность музея будет направлена на взаимодействие со всеми категориями посетителей. Наравне с музеем будет работать научно-исследовательский центр, куда будут входить выдающиеся ученые-исламоведы. Разрабатываемый комплексный музейный, научный, медийный и учебно-методический проект направлен на создание интегрированной среды, позволяющей в равной степени успешно содействовать сохранению и изучению мусульманского культурного наследия России, освещать научные и культурные достижения российских мусульман, обеспечению широкого доступа к музейным собраниям и современным научным знаниям и достижениям музейного дела в области изучения и сохранения культурного наследия исламских народов, развивать и углублять в России изучение и понимание мира ислама, исламской цивилизации, проблем и перспектив ее развития и др. Музей призван представлять мусульманскую цивилизацию во всем ее многообразии, рассказывая как о ее истории и роли в качестве «моста» между эллинизмом и эпохой Возрождения, так и о взаимодействии ислама с традиционными культурами Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, Центральной Азии, Кавказа, Африки и Европы, о культуре, искусстве и традициях мусульманских народов, о феномене «северного ислама», вклад которого в сокровищницу исламской культуры необычайно интересен, но, к сожалению, недостаточно изучен.

Решением Администрации города Санкт-Петербурга под музей исламской культуры намерены передать отдельное здание в центре города. Инициатором предложения об открытии этого музея в Санкт-Петербурге выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В завершении встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и совместной работе с Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».

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