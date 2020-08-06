В Москве откроют памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову

18 августа, в рамках Дней культуры Татарстана в Москве, на Химкинском кладбище состоится открытие памятника супругам Ахмеровым — разведчику-нелегалу Исхаку Абдуловичу (1901-1976) и Елене Ивановне (Хелен Лоури, 1910-1981).

В церемонии открытия примут участие Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Калимуллович Ахметшин, руководство Службы внешней разведки России, представители Правительства Москвы, ветераны СВР, члены Клуба офицеров при Полномочном представительстве РТ в РФ, дочери разведчика.

Памятник устанавливается Республикой Татарстан. Автор проекта – скульптор Рим Акчурин, выпускник Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, член Московского Союза художников.

Исхак Ахмеров (1901-1976) в годы ВОВ возглавлял нелегальную резидентуру в США. Работая на самых сложных участках по линии нелегальной разведки, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала важная политическая, научно-техническая и военная информация.

Для выполнения разведывательных заданий Центра выезжал в европейские страны и Китай.

После возвращения на Родину был назначен заместителем начальника отдела нелегальной разведки. На этом посту принимал активное участие в создании нелегального разведывательного аппарата за рубежом.

Его имя рассекретили через 25 лет после смерти.

Становление личности будущего разведчика тесно связано с Казанью. Там он получил среднее образование, вступил в партию, был избран депутатом Казанского Совета народных депутатов (1920−1921 гг.). В память о нем в Казани названа одна из улиц города, в НКЦ «Казань» открыта экспозиция, посвященная ему. При содействии СВР России, поддержке Президента РТ и Полномочного представительства РТ в РФ кинокомпания «Вианж Продакшн» сняла документальный фильм «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент».

Памятник представляет собой парный портрет в виде двух бронзовых бюстов. Фоном служит вертикальная стела с накладным рельефом из нержавеющего металла. Рельеф состоит из нескольких элементов: Бруклинского моста — символа Нью-Йорка и Америки, и двух силуэтов — Московского и Казанского кремлей, символизирующих далекую Родину.

Портрет супругов-разведчиков несет на себе отпечаток некой конспирации. Рука Исхака Ахмерова придерживает приподнятый воротник пальто, на глаза надвинута шляпа. Доверчиво прильнувшая к фигуре мужа Елена Ахмерова подчеркивает нераздельность супругов в их нелегком деле. В одежде соблюдены элементы моды 40-х годов.

Высота стелы — 2,5 метра.

Желающих посетить церемонию открытия, в том числе журналистов, просим связаться с пресс-службой Полпредства Татарстана.

Начало в 12.00.

Контактный тел.: +7-916-315-45-75, adinaz@mail.ru – Дина Аляутдинова, пресс-секретарь Полпредства Татарстана.

Сбор в 11.30 у главного входа на Химкинское кладбище (г.Химки, Новосходненское шоссе, владение 1).

tatmsk.tatarstan.ru