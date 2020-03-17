В Москве отменили благотворительный показ фильма «Зулейха открывает глаза»

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» в киноцентре «Октябрь», запланированная на 20 марта, отменена.

В качестве компенсации зрителям, купившим билеты, средства от продажи которых направлены в фонд «Подари жизнь», будет предложено обменять их на книгу «Зулейха открывает глаза».

Книги будут подписаны автором романа Гузель Яхиной и исполнительницей главной роли в многосерийном фильме актрисой Чулпан Хаматовой. Также предусмотрен возврат денежных средств.

Главную роль в сериале исполнила актриса Чулпан Хаматова. Драму о судьбе ссыльных переселенцев в 30-е годы на экране воплотили Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Елена Шевченко и другие.

Книга «Зулейха открывает глаза» основана на семейной истории Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Зулейху — татарскую крестьянку из глухой деревни — вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке в Сибирь. В тайге, на берегах Ангары сотни переселенцев — крестьяне, интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, люди разных вероисповеданий и национальностей — вместе ежедневно борются за жизнь в тяжелейших условиях.

tass.ru