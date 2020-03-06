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В Москве почтили память татарских и башкирских писателей

В Москве почтили память татарских и башкирских писателей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 06.03.2020 0 10

В библиотеке Татарского культурного центра Москвы прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый жизни и творчеству татарских деятелей культуры XX века. Организаторы встречи — молодые активисты Землячества нижегородских татар. В программе творческого вечера прозвучали стихотворения татарских и башкирских поэтов, произведения татарских композиторов, вокальные произведения на стихи Ярлы Карима, Илдара Юзеева, Фаннура Сафина, Ангама Атнабаева. Участникам встречи удалось создать особую атмосферу, где каждый смог погрузиться в мир татарской лирики. Об этом в соцсетях сообщает автономия татар Москвы.

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