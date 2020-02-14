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В Москве почтут память поэта-героя Муса Джалиля

В Москве почтут память поэта-героя Муса Джалиля

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 14.02.2020 0 2

15 февраля в Москве пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю, в которой примет участие и дочь поэта – Чулпан Мусеевна Залилова.

Организатор мероприятия, Полномочное представительство РТ в РФ, приглашает принять участие в церемонии неравнодушных к памяти поэта. Монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в августе 2012 года при поддержке Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Начало в 11.00.

15 февраля в 13-00 в библиотеке Татарского культурного центра города Москвы пройдёт памятное мероприятие «Вспоминая поэта-героя», посвящённое творчеству Мусы Джалиля (114 лет со дня рождения). Начало в 13:00

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