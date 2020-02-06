В Москве прошел фестиваль нижегородских татар

1 февраля в Татарском культурном центре Москвы прошел фестиваль нижегородских татар «НижгарЧай». Концертный зал ТКЦ собрал в этот день все поколения выходцев из мишарских деревень Нижегородской области.

Участники фестиваля вспомнили именитых земляков — Хайдара Бигичева, Рашида Вагапова, Зинэтулу Билялетдинова,а также героев Великой Отечественной войны. Для земляков в этот вечер выступала творческая молодежь -выходцы из Нижегородской области: Айдар Аймалетдинов, Камиль Orlando, Rustam Rush, Камиль Фехретдинов, Ляйсан Абдуллина, Ляйля Андержанова, Ильмира Измайлова и другие.

Знаменитости татарской эстрады — Заслуженная артистка РФ и РТ, Народная артистка РТ Наиля Фатехова, Заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина также поучаствовали в празднике. Вечер завершился молодежной дискотекой.