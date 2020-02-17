В Москве прошел вечер памяти, посвященный 114-летию со дня рождения знаменитого татарского поэта

В бибилиотеке Татарского культурного центра города Москвы прошел вечер памяти, посвященный 114-летию со дня рождения знаменитого татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. В мероприятии приняли участие дочь поэта Чулпан Мусеевна Залилова, руководители Татарской автономии столицы, артисты творческих коллективов ТКЦ, представители татарской общественности, башкирской и азербайджанской общин Москвы.

Выступавшие отметили огромный вклад поэта и его боевых товарищей в дело общей победы над врагом. Жизнь и подвиг поэта-патриота являются наглядным примером любви к Родине для молодых поколений.