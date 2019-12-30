В Москве прошла презентация переводов книг ученого Ризаетдина Фахретдина

27 декабря в культурном центре «Дар» состоялась презентация трудов известного российского богослова и ученого Ризаетдина Фахретдина «Ибн Араби» и «Ибн Таймийя». Книги были переведены на русский язык и изданы Культурно-просветительским центром «Форум». Выступивший на презентации PR-менеджер проекта Рашид Исхаков рассказал о личности самого муфтия Фахретдина и его деятельности на благо российской исламской уммы, а также о том, как шла работа над переводом. Он обратил внимание собравшихся на то, что Фахретдин в своей серии работ об ученых ислама, которые имели статус мировых величин, пытался показать весь спектр исламской мысли классического периода Средневековья. Автор писал о суфиях и философах, богословах и законоведах.

Исхаков подчеркнул, что деятельность ученого протекала как бы в двух эпохах – времен существования Российской империи, когда жизнь мусульман России подчинялась одним правилам, и эпохи Советской власти, когда было предпринято тотальное наступление на религию. По его словам, Фахретдин не боялся обсуждать новшества, которые жизнь привносила в мусульманскую умму. Со своей стороны, глава Ассоциации общественных объединений «Собрание» Мухамед Саляхетдинов (руководитель проекта) отметил, что книги ученого пользовались спросом у мусульман еще в советский период и ценились за простоту и доходчивое изложение материала на старотатарском языке, который был понятен представителям разных тюркских народов СССР. По его словам, еще в советское время у него возникло желание перевести работы муфтия Фахретдина на русский язык. Эта мечта осуществилась лишь спустя многие годы.

В ходе работы над переводом пришлось столкнуться с определенными трудностями, связанными с отсутствием специалистов, которые могли бы качественно отразить на литературном русском языке содержание первоисточника, поведал Саляхетдинов. По его убеждению, отсутствие квалифицированных переводов сильно навредило распространению адекватных знаний об исламе среди русскоязычной аудитории.

Глава проекта отметил, что на фоне многочисленных деклараций о богатом духовном и интеллектуальном наследии российского ислама за 30 лет религиозной свободы в России произведена мизерная и не всегда качественная работа по переводу российских исламских мыслителей – Марджани, Фахретдина и многих других. В работах Фахретдина импонирует подход муфтия к интеллектуальному наследию ислама, его стремление находить в трудах разных ученых полезное для себя и всех мусульман и интеллектуально и духовно обогащаться с их помощью, сказал выступающий.

В связи с этим он упомянул труды другого мусульманского новатора – Мусы Бигиева, работы которого также нуждаются в качественном переводе для их последующего восприятия, ибо некачественные переводы девальвируют ценность тех знаний, которые содержатся в оригинале.

М. Саляхетдинов отметил, что адекватное представление российского исламского наследия повысит самооценку мусульман и улучшит отношение к исламу со стороны различных общественных сил и государственных органов. Пока же, по его словам, в умме сильны формальные подходы к исследованию духовного наследия предков. Однако в любом деле есть свои подвижники, которые спасают ситуацию и подходят творчески к этой работе.

Ученым российской уммы ставят памятники, но их труды так и остаются неизвестными широким слоям общественности. Донести идеи мыслителей прошлого до их потомков – такова, по мнению исламского деятеля, важная задача нынешних поколений. Мухаммад Саляхетдинов выразил благодарность коллективу, работавшему над книгами, особо отметив переводчика Рустама Гатина и литературного редактора Галину Зайнуллину.

islamnews.ru