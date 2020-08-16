В Москве прошла творческая встреча с поэтами Республики Татарстан

14 августа в рамках Дней культуры Татарстана в Москве в здании Татарского культурного центра прошла творческая встреча с поэтами Республики Татарстан.

В ней приняли участие председатель Союза писателей Татарстана, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат литературных премий имени Г.Исхаки, С.Сулеймановой, Г.Афзала Данил Салихов, народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая и М. Джалиля Равиль Файзуллин, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая Марсель Галиев, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премий им М.Джалиля и Х.Такташа Рамис Аймет и лауреат премии им. С. Сулеймановой Шамсия Зигангирова.

Данил Салихов в приветственном слове отметил: «Приезжая в Москву мы находим здесь пищу духовную, которая питает наше вдохновение».

Заместитель Премьер-министра РТ-Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин наградил активистов татарской общины Москвы памятными медалями в честь 100-летия ТАССР.

По словам Равиля Калимулловича,

«Два места объединяют татар Москвы: памятик Тукаю и Дом Асадуллаева». Он напомнил, что одним из главных событий этого года является 75-летие Победы, которой наши деды обеспечили нам мирную жизнь на многие десятилетия. «18 августа наш президент Р.Н. Минниханов примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам в Александровском саду»,- призвал Равиль Ахметшин.

Первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов отметил наградами поэтический труд нескольких татарстанских поэтов.

«Мы -братья все! Мы — братья россияне: Рамиль, Ренат, Камиль и Магомед! И в этом мире, в этом океане мы пережили вместе много бед. И выстояли вместе и прониклись судьбой друг друга. Мы теперь — одно», — заключил он.

Лауреат премии им. С. Сулеймановой Шамсия Зигангирова в свою очередь отметила: «Наша задача — сохранить наш язык и культуру и передать все это молодому поколению».

Участники вечера познакомили гостей со своим поэтическим творчеством, с концертными номерами выступили лауреаты российских и международных конкурсов Гузель Ахмадеева, Ляйсан Мингазова, ансамбль танца «Ильдан» и ансамбль «Нур».

«Такие встречи нас объединяют. Здесь, кем бы мы ни были, мы все вместе»,- заключил

глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.