В Москве простились с генерал-лейтенантом Рафаилем Закировым

В Москве, на Федеральном военном мемориальном кладбище, простились с генерал-лейтенантом, заслуженным военным летчиком Рафаилем Закировым.

Напомним, Рафаиль Шакурович скончался в минувшую субботу на 72—м году жизни.

Со словами поддержки и соболезнований пришедшие подходили к семье покойного – супруге Саиде Хамидовне, сыновьям Руслану и Радмиру, сестре Раисе Шакуровне.

В траурной церемонии со словами прощания выступили первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, Герой Советского Союза Валерий Очиров.

«Рафаиль Шакурович начал службу в министерстве обороны России и там же ее закончил. Он является одним из основателей авиации в МЧС России. Это он поднял крылья нашего министерства. И мы этим очень гордимся», — подчеркнул Александр Чуприян.

«Он был уникальным человеком. Личность такого масштаба, каких сегодня у нас не хватает в стране. Помимо того, что мы выполняли боевые задачи, учили летчиков, находили новые приемы и способы и осваивали новую технику, мы еще работали элегантно на международном уровне», — сказал Валерий Очиров.

От Республики Татарстан в церемонии принял участие депутат Государственного Совета РТ, генерал—лейтенант Валерий Власов.

Он зачитал слова соболезнования семье Рафаиля Закирова от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Опытный профессионал военного дела, талантливейший летчик, Рафаиль Шакурович пользовался большим авторитетом и уважением в российском военном сообществе, в системе МЧС. Татарстанцы никогда не забудут его внимательность к родной республике, помощь в создании республиканского филиала федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России. Он прожил достойную жизнь, насыщенную добрыми делами, и мы навсегда сохраним светлую, благодарную память об этом прекрасном человеке», — говорится в тексте соболезнования.

Попрощаться с Рафаилем Шакуровичем пришли члены Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана, в составе которого Закиров был со дня его создания. Это председатель Клуба офицеров, генерал—полковник Валерий Баранов, Герои России Марат Алыков, Венер Мухаметгареев, Рафик Ихсанов, генерал—майоры Тимур Гареев и Ахат Асадуллин, другие офицеры клуба, сотрудники Полпредства.

На могилу были возложены венки от Президента Республики Татарстан, Совета Генералов РТ и Клуба офицеров при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Москве.

tatmsk.tatarstan.ru