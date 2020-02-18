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В Москве провели гала-концерт конкурса «Мужество останется в веках»

В Москве провели гала-концерт конкурса «Мужество останется в веках»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 18.02.2020 0 6

В ГБОУ города Москвы «Школа №1186 им. Мусы Джалиля» состоялся гала-концерт Межрегионального открытого конкурса «Мужество останется в веках», посвященного 114-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта-патриота Мусы Джалиля и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в котором принял участие дети из разных уголков страны.

Школу №1186 им. Мусы Джалиля под руководством Шакировой Розы Жафяровны без преувеличения можно назвать уникальной образовательной площадкой, где реализуются не только лучшие инновационные практики, но бережно сохраняются традиции и преемственность поколений. Коллектив школы и Татарской национально-культурной  автономии города Москвы связывают давние дружеские и партнерские отношения.

Автономия татар Москвы

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