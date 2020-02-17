В Москве провели круглый стол «Сохранение единства татарской нации во время переписи населения 2020 года»

В «Штабе татар Москвы» прошел круглый стол «Сохранение единства татарской нации во время переписи населения 2020 года». Спикерами круглого стола выступили казанские и московские ученые, журналисты, общественные деятели – доктор исторических наук, профессор Файзулхак Ислаев, краевед Вячеслав Данилов, журналист газеты «Ватаным Татарстан» Рашит Мингазов, вице-президент Российской академии естественных наук Ильдар Утямышев, руководитель издательства «Инсан» Яхьян Гибадулин и другие.

В мероприятии приняли участие руководители и активисты местных татарских автономий, студенческих клубов и молодежных организаций. Круглый стол был приурочен к Всероссийской переписи населения 2020 года.

Журналист газеты «Ватаным Татарстан» Рашит Мингазов выразил благодарность «Штабу татар» за организацию круглого стола, отметив результативную деятельность организации в данной проблематике.

«Во время Всероссийской переписи населения татарскую нацию планируют разделять на различные подгруппы – сибирских татар, мишар, типтяр, кряшен – крещеных татар и других. Сегодня татары должны быть едины, как монолит и во время переписи населения показать свою сплоченность. Единство татарской нации поможет сохранению не только нашего языка, культуры, но и нашей Республики Татарстан», — задал тон круглому столу Рашит Мингазов.

Историк Файзулхак Ислаев рассказал о трагической истории татар – насильственной христианизации татарского народа в XVI-XIX веках. Ученый отдельно остановился на теме восстания Батырши, возвращения татар в ислам.

Крещеный татарин, автор краеведческих книг Вячеслав Данилов считает, что кряшены являются конфессиональной группой татарской нации.

В заключении участники круглого стола «Сохранение единства татарской нации во время переписи населения 2020 года» выразили уверенность, что во время переписи населения татарский народ сумеет показать свою сплоченность.

tatar-shtab.ru