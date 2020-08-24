Завтра, 25 августа, в Москве пройдет ежегодная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю.
Мероприятие пройдет в рамках 75-летия Великой Победы.
Ровно 76 лет назад, 25 августа 1944 года, одиннадцать советских патриотов татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плетцензее на окраине Берлина.
Вот их имена:
Гайнан Курмашев
Муса Джалиль
Абдулла Алиш
Фуат Сайфульмулюков
Фуат Булатов
Гариф Шабаев
Ахмет Симаев
Абдулла Батталов
Зиннат Хасанов
Ахат Атнашев
Салим Бухаров
К участию в церемонии приглашаются все желающие.
Организатором мероприятия выступает Полномочное представительство РТ в РФ.
Начало церемонии – 12.00.
Адрес: улица М. Джалиля (в начале), ст. метро «Борисово».
Справка
С первых дней Отечественной войны Муса Джалиль добровольцем ушел на фронт, работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый поэт попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму.
25 августа 1944 года, ровно в 12 часов в фашистской тюрьме Плетцензее началась казнь джалильцев, организовавших в концлагере антифашистскую агитацию. Через каждые три минуты опускалась гильотина.
Подвиг Мусы Джалиля и его соратников – пример верности воинской присяги и гражданского долга.
В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза. В 1957 году — получил звание лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь».
Стихи поэта—героя переведены на 56 языков мира, изданы массовыми тиражами.