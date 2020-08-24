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В Москве пройдет ежегодная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю

В Москве пройдет ежегодная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 24.08.2020 0 11

Завтра, 25 августа, в Москве пройдет ежегодная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю.

Мероприятие пройдет в рамках 75-летия Великой Победы.

Ровно 76 лет назад, 25 августа 1944 года, одиннадцать советских патриотов татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плетцензее на окраине Берлина.

Вот их имена:

Гайнан Курмашев

Муса Джалиль

Абдулла Алиш

Фуат Сайфульмулюков

Фуат Булатов

Гариф Шабаев

Ахмет Симаев

Абдулла Батталов

Зиннат Хасанов

Ахат Атнашев

Салим Бухаров

К участию в церемонии приглашаются все желающие.

Организатором мероприятия выступает Полномочное представительство РТ в РФ.

Начало церемонии – 12.00.

Адрес: улица М. Джалиля (в начале), ст. метро «Борисово».

Справка

С первых дней Отечественной войны Муса Джалиль добровольцем ушел на фронт, работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый поэт попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму.

25 августа 1944 года, ровно в 12 часов в фашистской тюрьме Плетцензее началась казнь джалильцев, организовавших в концлагере антифашистскую агитацию. Через каждые три минуты опускалась гильотина.

Подвиг Мусы Джалиля и его соратников – пример верности воинской присяги и гражданского долга.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза. В 1957 году — получил звание лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь».

Стихи поэтагероя переведены на 56 языков мира, изданы массовыми тиражами.

tatmsk.tatarstan.ru

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