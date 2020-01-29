В Москве пройдет кастинг Международного конкурса «Татар кызы-2020»

В Москве начался сбор заявок на участие в региональном этапе Международного конкурса «Татар кызы — 2020».

К участию приглашаются девушки от 18 до 27 лет (включительно), проживающие в Москве и Московской области.

Кастинг (отборочный тур) пройдет 8 февраля в Татарском культурном центре Москвы.

Мастерство и красоту участниц будут оценивать компетентное жюри и почетные гости.

С девушками, прошедшими кастинг, при подготовке к конкурсу будут работать педагоги по хореографии, вокалу, сценическому мастерству и татарскому языку. Участницам придется преодолеть несколько этапов. Победительница получит звание «Татар кызы-2020» города Москвы.

Напомним, что в прошлом году победительницами стали сразу две участницы. Татар кызы-2019 Москва» была признана Айсылу Мирхафизхан, а «Татар кызы-2019 Московская область» стала Рузиля Бикова.

Получить подробную информацию, а также отправить заявку на участие можно на сайте www.tatyashlare.ru.