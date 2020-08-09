В Москве пройдет творческая встреча с народными поэтами Республики Татарстан

14 августа в Татарском культурном центре Москвы пройдет торжественная нашивка герба Москвы на флаг 100—летия ТАССР и творческая встреча с народными поэтами Республики Татарстан.

Мероприятие пройдет в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве.

Во встрече примут участие заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат литературных премий имени Г.Исхаки, С.Сулеймановой, Г.Афзала Данил Салихов, народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая и М. Джалиля Равиль Файзуллин, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая Марсель Галиев, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премий им М.Джалиля и Х.Такташа Рамис Аймет и лауреат премии им. С. Сулеймановой Шамсия Зигангирова.

В ходе вечера прозвучат стихи и песни поэтов. Концертными номерами программу украсят лауреаты российских и международных конкурсов Гузель Ахмадеева, Ляйсан Мингазова, ансамбль танца «Ильдан» и ансамбль «Нур».

Мероприятие пройдет на татарском языке.

Начало в 18.00.

Заявки для участия принимаются на эл. адрес: tatarstanmsk@mail.ru

Адрес: Малый Татарский переулок, 8.

tatmsk.tatarstan.ru