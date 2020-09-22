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В Москве обсудят проблемы интерпретации сунны

В Москве обсудят проблемы интерпретации сунны

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 22.09.2020 0 5

С 23 по 25 сентября 2020 года в Москве пройдет XIII Международная научно-практическая конференция  «Чтения имени Галимджана Баруди» по теме «Проблема интерпретации Сунны: многообразие подходов в исламском богословии».

Организаторами мероприятия выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации, Московский исламский институт, Центр исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и при участии глав Духовных управлений мусульман стран СНГ.

В конференции примут участие богословы и специалисты в области хадисоведения – представители традиций исламской учености или академического исламоведения, религиозные деятели и профессиональные переводчики богословской литературы.

Конференция пройдет в рамках реализации в 2020 г. плана мероприятий по развитию исламского образования и обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

dumrf.ru

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