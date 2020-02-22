В Москве пройдут гастроли Казанского театра юного зрителя

С 4 по 5 апреля на сцене театра «У Никитских ворот» пройдут гастроли Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

Театр привезет свои лучшие премьерные постановки прошедшего сезона.

4 апреля – комедия «Шәй-бу!» («Шай-бу!») драматурга Камиля Каримова. По сюжету, влиятельный инвестор, не учитывающий интересы землевладельца, вступает в противостояние с пожилыми жителями села. В качестве альтернативного решения находчивые сельчане предлагают провести хоккейный матч, где победитель получит право на родную землю. Начало в 19.00.

4 и 5 апреля – новелла «Кәҗүл читек» («Необыкновенные ичиги») современного татарского писателя Гаяза Исхаки.

Главный герой спектакля — парень Ахмадулла, который с нетерпением ждет праздника Курбан-байрам. Причина торопить наступление праздника есть: отец пообещал купить ему новые, сшитые специально для него, сафьяновые сапоги, о которых он так давно мечтал. Начало в 12.00.

5 апреля – спектакль «Супер кияү» («Супер жених»). В основе спектакля лежит хорошо знакомый сюжет лирической комедии известного татарского драматурга Туфана Миннуллина «На шесть девушек один жених». События этой истории разворачиваются в отделе бухгалтерии одной организации. В тоскливом сообществе шести женщин появляется мужчина — Рахматулла, который благодаря своему жизнерадостному и доброму нраву становится для дам интересным собеседником и психологом. Вскоре эта незатейливая история оказывается полной тайн и интриг. Начало в 19.00.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Адрес: ул. Большая Никитская д. 23/14/9).

Телефоны для справок: 8 (495) 695-82-19.

tatmsk.tatarstan.ru