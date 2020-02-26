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В Москве пройдут гастроли Театра имени Карима Тинчурина

В Москве пройдут гастроли Театра имени Карима Тинчурина

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.02.2020 0 9

1 апреля московские зрители увидят постановку «В шаге от бездны» («Акча бездә бер букча») по пьесе Зульфата Хакима.Главный герой спектакля – Мисхат. Однажды в машине, которая попала в аварию, он находит дорожную сумку с большой суммой денег. Что выберет герой в такой ситуации? Вернет деньги хозяину или оставит себе?

2 апреля — лирическая комедия «Мечтатель» («Хыялый») по пьесе Салавата Абузарова. По сюжету, на окраине деревни живет пожилая пара -мечтательный Гиззат-бабай и его жена Шарифа. Живут хорошо, но за долгую семейную жизнь они так и не научились понимать друг друга. Спектакль заинтересует зрителей чередой трогательных и комических моментов.
Начало в 19.00.

tatmsk.tatarstan.ru

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