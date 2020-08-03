В Москве состоится финал конкурса «Татар кызы-2020»

16 августа Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ при содействии Автономии Татар Москвы проводит финал столичного регионального тура Международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы-2020».

Две победительницы конкурса представят московский регион на международном конкурсе «Татар кызы» в Узбекистане.

В феврале текущего года с участницами регионального московского тура в Полпредстве Татарстана встретились Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

В этом году в отборочном туре Международного конкурса «Татар кызы-2020» приняли участие около сорока девушек, проживающих в московском регионе. Жюри отобрало из них двадцать татарских красавиц, в финал вышли восемь.

В ходе подготовки к финалу девушки занимались татарским языком, вокалом, актерским мастерством, танцами, готовили с режиссером индивидуальные номера. Для них провели мастер-классы «Сам себе визажист» и по ораторскому искусству «Я говорю красиво».

В конкурсе участвуют девушки от 18 до 27 лет. Среди них студентки Медицинского университета им. Сеченова и Российского медицинского университета им. Пирогова, Высшей школы экономики, Московского авиационного института, Московской юридической академии им.Кутафина, Российской академии имени Гнесиных и других вузов.

Зрителей 16 августа также ждут выступления артистов, фотовыставка конкурсных работ в честь 100-летия образования ТАССР и сюрпризы.

Отметим, что в этом году Международный конкурс «Татар кызы» отмечает свое 10-летие. Он зародился в Челябинске в 2011 году.

Начало в 16.00.

Адрес: Малый Татарский переулок, 8, Татарский культурный центр Москвы.

tatmsk.tatarstan.ru