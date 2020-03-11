В Москве состоится очередная встреча Татарского литературно-театрального клуба «Тапкитап»

14 марта в Культурном центре «Дар» г.Москвы состоится очередной видеопоказ в рамках литературно-театрального проекта «Тапкитап». Зрители познакомятся с трагедией классика татарской литературы Ф.Хусни «Йөзек кашы» («Перстень»). Эту пьесу Фатих Хусни написал в 1942 году. В центре повествования — воспоминания деревенского парня Айдара Курбанова о своей недолгой жизни, о предательстве лучшего друга и неслучившейся свадьбе.

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Помимо непосредственно просмотра архивных спектаклей, очень важным является их обсуждение, комментарии специально приглашенных гостей и обмен мнениями и впечатлениями.

Начало в 19:00 часов.

Адрес: Москва, Ленинская Слобода, д. 9, КЦ «Дар»

Вход свободный

Татарский литературно-театральный клуб «Тапкитап» — это уникальная возможность изучать татарскую культуру через тексты татарской классической литературы и видеозаписи татарских спектаклей. В рамках этого образовательного проекта легендарные татарские спектакли представлены в формате лекториев и публичных диспутов.

Цель проекта — вовлечь зрителя в мир театрального искусства и через сценическое мастерство подарить новые знания. У зрителей будет возможность не только увидеть видеозапись лучших постановок, ставших классикой татарского театра, но и обсудить спектакли сразу после их видео-показа. Ведь в каждой постановке важен контекст, особенно если это спектакль прошлых лет: исторические, политические, общественные реалии обязательно требуют пояснения. Проект организован при поддержке ДУМ Москвы, театра Камала и Татарской общины Москвы.