В Москве состоится традиционный фестиваль Корана

29 февраля в Московской Соборной мечети состоится традиционный фестиваль Корана, который в этом году будет посвящен теме семьи.

Фестиваль будет интересен и полезен всем: семейным парам; людям, собирающимся вступить в священный союз; неженатым и незамужним; тем, кто хочет узнать о построении гармоничных отношений и, конечно же, фестиваль станет веселым праздником для детей.

На территории комплекса мечети впервые будут представлены мастер-классы по национальным видам вышивки: кожаная мозаика, золотное шитье и тамбурная вышивка, а также организована выставка «Приданое невесты», где гости увидят разнообразие и отличие приданого у разных народов.

На протяжении всего фестиваля гости смогут насладиться чтением Священного Корана, узнать о знаменитых людях Ислама и присоединиться к экскурсиям по Соборной мечети.

Интерактивная программа фестиваля включает в себя семинары «Намаз за час», лекции для мужчин и женщин, мастер-классы по каллиграфии, по завязыванию платка и т.д.

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Юные посетители фестиваля смогут принять участие в увлекательном квесте и интеллектуальных играх. Для самых маленьких посетителей будет организован детский сад.

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Каждый гость фестиваля сможет ознакомиться с деятельностью благотворительного фонда «Закят» и культурного центра «Дар».

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Время: с 11:00 до 19:00.

Вход свободный.

muslim.ru