В Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю

В рамках Дней культуры Татарстана в Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие поэты Татарстана, прибывшие в Москву на мероприятия в рамках Дней культуры, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин, почетный председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы генерал-полковник Расим Акчурин и глава организации Фарит Фарисов, а также представители татарской общины Москвы и активисты Автономии.

Похожие материалы