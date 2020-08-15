enrutat
Главная / В Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю
В Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю

В Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю

в Новости, Слайдер, Экспорт, Соотечественники, 15.08.2020 0 18

В рамках Дней культуры Татарстана в Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие поэты Татарстана, прибывшие в Москву на мероприятия в рамках Дней культуры, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин, почетный председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы генерал-полковник Расим Акчурин и глава организации Фарит Фарисов, а также представители татарской общины Москвы и активисты Автономии.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.