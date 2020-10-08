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В Москве состоялась закрытая встреча Татарского делового клуба «Ак Барс»

В Москве состоялась закрытая встреча Татарского делового клуба «Ак Барс»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Экономика, Соотечественники, 08.10.2020 0 5

Татарского делового клуба «Ак Барс» уже более 18 лет объединяет владельцев малого и среднего бизнеса.

По завершению официальной части с участием организаторов и почетных гостей, среди которых были представители Совета муфтиев России, Полпредства РТ в РФ, Автономии татар Москвы, известные бизнесмены, меценаты и общественные деятели, участники вечера продолжили деловую программу в неформальной обстановке.

По словам председателя правления Татарского делового клуба «Ак Барс» Ильдара Харипова, гости встречи получили прекрасную возможность встретиться и поделиться успешными кейсами в своих отраслях.

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