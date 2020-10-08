В Москве состоялась закрытая встреча Татарского делового клуба «Ак Барс»

Татарского делового клуба «Ак Барс» уже более 18 лет объединяет владельцев малого и среднего бизнеса.

По завершению официальной части с участием организаторов и почетных гостей, среди которых были представители Совета муфтиев России, Полпредства РТ в РФ, Автономии татар Москвы, известные бизнесмены, меценаты и общественные деятели, участники вечера продолжили деловую программу в неформальной обстановке.

По словам председателя правления Татарского делового клуба «Ак Барс» Ильдара Харипова, гости встречи получили прекрасную возможность встретиться и поделиться успешными кейсами в своих отраслях.