В Москве состоялось возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля

25 августа в Москве состоялось возложение цветов к памятнику поэту, Герою Советского Союза Мусы Джалиля, организованное Полномочным представительством РТ в РФ.

Именно в этот день, 25 августа 1944 года, в фашистской тюрьме Плетцензееон он и его соратники, организовавшие в концлагере антифашистскую агитацию, были обезглавлены на гильотине.

Почтить их память пришли жители и гости столицы.

В церемонии приняли участие первый заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Ильдар Мухмедьяров, заместитель главы управы района Зябликово по работе с населением Наталия Стерликова, депутат муниципального округа Зябликово Андрей Ефимов, директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов, глава совета ветеранов Валентина Булгакова, директор школы №1186 им. Мусы Джалиля Роза Шакирова, активисты Автономии татар Москвы, представители общественности и ветераны.