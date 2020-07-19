В Москве ушел из жизни создатель и руководитель авиации МЧС России Рафаиль Закиров

После продолжительной болезни в Москве ушел из жизни создатель и руководитель авиации МЧС России — бывший начальник авиации МЧС РФ генерал-лейтенант Рафаиль Шакурович Закиров.

Заслуженному военному летчику России был 71 год.

Человек огромного обаяния, скромности, профессионализма и преданности своему делу.

Его называли одним из лучших российских небесных асов.

В августе 2010 года он был вторым пилотом Владимира Путина на амфибии Бе-200 во время тушения лесных пожаров. Именно Рафаиль Закиров провел ему короткий инструктаж.

Рафаиль Шакурович со дня основания был активным членом Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана.

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С 2014 года являлся советником начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Министерства обороны РФ В.В. Герасимова.

Во время службы в МЧС не забывал Рафаиль Закиров, будучи уроженцем Казани, и о родной республике.

В Татарстане он оказал поддержку авиационному отряду республиканского МЧС.

Приносим искренние соболезнования родным и близким нашего дорогого Рафаиля Шакуровича. Светлая память.

Полпредство РТ в РФ