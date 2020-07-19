В Москве ушел из жизни создатель и руководитель авиации МЧС России Рафаиль Закиров

После продолжительной болезни в Москве ушел из жизни создатель и руководитель авиации МЧС России — бывший начальник авиации МЧС РФ генерал-лейтенант Рафаиль Шакурович Закиров.
Заслуженному военному летчику России был 71 год.
Человек огромного обаяния, скромности, профессионализма и преданности своему делу.
Его называли одним из лучших российских небесных асов.
В августе 2010 года он был вторым пилотом Владимира Путина на амфибии Бе-200 во время тушения лесных пожаров. Именно Рафаиль Закиров провел ему короткий инструктаж.
Рафаиль Шакурович со дня основания был активным членом Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана.
.
С 2014 года являлся советником начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Министерства обороны РФ В.В. Герасимова.
Во время службы в МЧС не забывал Рафаиль Закиров, будучи уроженцем Казани, и о родной республике.
В Татарстане он оказал поддержку авиационному отряду республиканского МЧС.
Приносим искренние соболезнования родным и близким нашего дорогого Рафаиля Шакуровича. Светлая память.
Полпредство РТ в РФ