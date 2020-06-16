В Москве возложили цветы к могилам руководителей республики советского периода

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин возложил цветы к могилам руководителей республики советского периода, судьба которых связана с Москвой.

В этом году наша страна отмечает 100-летие образования Татарской Автономной Социалистической Советской Республики (ТАССР).

За 70-летнюю историю ТАССР сменились 23 руководителя — первых секретарей (или ответственных секретарей). Должность первого секретаря Татарского обкома исчезла в 1991 году с приходом очередной новой эпохи.

Судьба 11 первых секретарей связана с Москвой. Кто-то родился здесь, а кто-то приехал после ТАССР трудиться в столице. Пятеро из них были репрессированы и последние дни жизни, до расстрела, провели в заключении в Москве. Их прах захоронен в братской могиле Донского кладбища.

Мероприятие началось с Даниловского кладбища, где похоронен Фикрят Ахмеджанович Табеев. Первым секретарем Татарского обкома КПСС он стал в 32 года (28 октября 1960 — 2 ноября 1979) и руководил регионом почти 20 лет. Именно в годы руководства Табеева в Татарии начала бурно развиваться нефтедобывающая промышленность, строились новые благоустроенные города и села, был построен крупнейший в Европе нефтехимический комплекс и автомобильный гигант КамАЗ.

Фикрят Ахмеджанович ушел из жизни в 2015 году.

Также цветы были возложены к могилам разведчика Ибрагима Аганина, разведчиков-нелегалов Шамиля Хамзина и Ирины (Бибииран) Алимовой, супруги поэта-героя Мусы Джалиля – Амины Кутдусовны Джалиль, журналиста-международника Фарида Сейфуль-Мулюкова, профессора МГИМО МИД России Абдулхана Ахтамзяна.

Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов по мусульманской традиции прочитал молитву-дуа в память об усопших.

В церемонии приняли участие исполнительный директор «Земячества Татарстана», председатель РОО «Татарский национальный центр Московской области» Фуад Султанов, руководитель Татарской автономии Москвы Фарит Фарисов, заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, сотрудники Полпредства.

Дальше участники мероприятия поехали на Донское кладбище Москвы. Там похоронены семь руководителей республики советского периода: пять первых секретарей и двое руководителей Правительства. Все они были репрессированы в 1937 году и расстреляны. Реабилитированы примерно через двадцать лет посмертно.

Последнее упокоение они нашли в «Общей могиле N1». Участок в диаметре около двух с половиной метров вместил прах 5 068 репрессированных людей…

Именно это количество кратких биографических справок вошло в «расстрельные списки» Донского кладбища, изданные в 2005 году. Среди них и руководители нашей республики.

Вот их имена:

Орлов Дмитрий Александрович (декабрь 1920 — январь 1921),

Барышев Николай Иванович (март-июнь 1921),

Пинсон Борис Давидович (ноябрь 1923 — январь 1924),

Хатаевич Мендель Маркович (5 ноября 1925 — 7 июня 1928),

Разумов Михаил Осипович (7 июня 1928 — октябрь 1933).

Габидуллин Хаджи Загидуллович, Председатель Совета Народных Комиссаров Татарской АССР с 1924 по 1927 годы,

Шаймарданов Шайгардан Шаймарданович возглавлял Совет наркома с 1927 по 1928 годы.

Кроме руководителей республики, в этой могиле захоронен прах более ста людей, судьба которых связана с регионом. Среди них руководители институтов и простые рабочие, писатели и военачальники. Все они были репрессированы и расстреляны.

Здесь захоронен прах генерал-полковника Гордова Василия Николаевича, ректора Казанского педагогического института Касымова Газыма Касымовича, наркома просвещения ТАССР, директора Института марксизма-ленинизма Рахматуллина Исхака Шигабутдиновича, писателей Сайфи Фатыха Камаловича и Махмуда Галяу, наркома легкой промышленности РСФСР, родившегося в Казани, Уханова Константина Васильевича, директора Татарского центрального Дома культуры Хайрова Кадыра Хусаиновича, имам-хатыба Московской Исторической мечети Шамсутдинова Абдуллы Хасановича, директора Татарского государственного академического театра Юсупова Мусы Рахмановича и многих-многих других.

Их имена вошли в Книгу памяти, подготовленную Полпредством Татарстана. В ней собраны краткие биографии жертв политических репрессий, имеющих отношение к Татарстану. Отметим, что прах репрессированных из Татарии захоронены в общих могилах и на других кладбищах Москвы и Московской области.

Так последним местом упокоения остальных руководителей республики стали Ваганьковское, Введенское, Кунцевское, Новодевичье, Троекуровское кладбища Москвы.

В эти дни к их могилам руководством Полпредства Татарстана также будут возложены цветы.

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