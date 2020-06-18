В Москве возложили цветы к памятнику дирижера Фуата Мансурова

В этом году исполнилось 10 лет со дня смерти народного артиста России, дирижера Большого театра Ф.Ш. Мансурова. Его не стало в Москве 11 июня 2010 года.

К могиле великого музыканта на Троекуровском кладбище сегодня возложили цветы заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, руководитель Татарской автономии Москвы Фарит Фарисов, заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, сотрудники Полпредства.

В память по усопшему по мусульманской традиции была прочитана молитва-дуа.

Надгробный памятник дирижеру был установлен в 2014 году по инициативе и содействии Полпредства Татарстана.

В Москве ежегодно Полномочное представительство проводит благотворительные концерты в память о Фуате Шакировиче. В них участвуют как молодые музыканты, так и те, кому довелось работать с Мансуровым.

Мансуров Ф.Ш. – народный артист России, Татарстана и Казахстана. Единственный музыкант, проработавший более 40 лет дирижёром Большого театра России.

Был также главным дирижером Государственного симфонического оркестра Казахской ССР, Татарского театра оперы и балета им. М.Джалиля, главным дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. Профессором Московской государственной, Казанской государственной консерваторий.

Единственный из российских дирижеров — академик Международной академии наук, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Его ученики украшают лучшие оркестры мира. За годы преподавания в Московской консерватории через руки дирижера прошли несколько сотен музыкантов.

Фуат Мансуров — человек с интереснейшей судьбой. Он был дважды мастером спорта — по конькам и альпинизму, имел спортивный разряд по боксу. Долгое время занимался шахматами. Свой репертуар дирижировал наизусть, поражая всех дирижерской точностью. Нередко выступал в качестве режиссера и сценографа оперных спектаклей, и даже художника. Владел 10 европейскими и восточными языками. Играл на многих музыкальных инструментах.

Фуат Мансуров посвятил свою жизнь пропаганде классической и народной музыки на территории бывшего Советского Союза, современной России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Большой вклад он внес и в развитие Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, который называл «моя судьба, моя жизненная перспектива». На вопрос «Почему Вы приезжаете в Казань, имея столько зарубежных предложений?», Фуат Шакирович отвечал: «Кан тарта… Я — татарин, я несу татарскую культуру».

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