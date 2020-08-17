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В Москве выбрали самую яркую татарочку

В Москве выбрали самую яркую татарочку

в Новости, Слайдер, События недели, Соотечественники, Международный конкурс «Татар кызы», 17.08.2020 0 32

В Татарском культурном центре состоялся финал Московского регионального этапа Международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы-2020», в кастинге которого полгода назад приняли участие несколько десятков девушек.

На сцене Татарского культурного центра 8 красавиц-финалисток продемонстрировали свои таланты, устроив яркое и атмосферное представление с национальным колоритом.

Авторитетное жюри стояло перед сложным выбором, поскольку победы была достойна без преувеличения каждая. Однако условия конкурса таковы, что победительниц (Москвы и Московской области) может быть только двое, и ими стали Дина Абдуллина и Гульмарьям Смирнова.

Награды девушки приняли из рук заместителя Премьер-министра РТ — Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина.

Вместе с победительницами других региональных этапов 2020 года Дина и Гульмарьям представят Москву и Московскую область в полуфинале международного конкурса.

Победительницей в номинации «Народная краса», по версии зрителей, также стала Гульмарьям Смирнова.

Алия Халикова удостоена титула «Московская красавица», специальный приз от Автономии татар Москвы она приняла из рук председателя жюри конкурса Фарита Фарисова.

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