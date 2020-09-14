В Москве запустили бесплатные дистанционные курсы татарского языка

Бесплатные дистанционные курсы татарского языка запустили в Москве. Экспресс-курс татарского языка рассчитан на 3 месяца бесплатного дистанционного обучения, после которых занимающиеся должны освоить произношение, смогут читать, писать и разговаривать.

На дистанционном курсе татарского языка занимающихся ждут: грамматика, орфография, аудирование, разговорный клуб, новые знакомства.

По окончании курса можно продолжить обучение очно в Татарском культурном центре: по субботам — для начинающих групп, или по специально разработанной программе для серьезного изучения языка.

Каждые 3 месяца будет проводиться новый набор на дистанционные курсы татарского языка.

Для детей до 15 лет разработана отдельная образовательная программа.

Записаться на курсы можно по телефону: 8495-951-87-59 с 12:00 до 19:00 или по почте: info@avtonomiya.tatar

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