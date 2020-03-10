В Москву приезжает татарский ТЮЗ имени Г.Кариева

4 и 5 апреля в Москву с гастролями приезжает Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдулы Кариева.

4 апреля состоится показ комедии «ШӘЙ-БУ!» («Шай-бу!»), автором которой является Камиль Каримов. Режиссер постановки — Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Татарстана Ренат Аюпов. Спектакль проходит на татарском языке и обеспечен синхронным переводом на русский язык.

5 апреля будет представлена новелла «КӘҖҮЛ ЧИТЕК» («Необыкновенные ичиги»). Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Он также проходит на татарском языке и обеспечен синхронным переводом на русский язык.

В этот же день, 5 апреля, жители столицы смогут посмотреть комедию «СУПЕР КИЯҮ» («Супер жених»). В основе спектакля лежит хорошо знакомый сюжет лирической комедии известного татарского драматурга Туфана Миннуллина «На шесть девушек один жених». Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.

tatar-shtab.ru