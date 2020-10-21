В мусульманских приходах Тюменского и Нижнетавдинского районов Тюменской области прошли кадровые перестановки

В ряде мусульманских приходов Тюменского и Нижнетавдинского районов прошли кадровые перестановки. Так, на собрании членов местной мусульманской религиозной организации села Богандинка при участии имам – мухтасиба Тюменского района Рустама Камалиева был избран новый председатель организации. Им стал житель Тюмени Губайдулин Эдуард Тимералиевич. Бывший руководитель богандинской мусульманской организации Калеев Марат скончался весной этого года.

15 октября в селе Ембаево при участии муфтия Тюменской области Зинната хазрата Садыкова также прошло собрание местной мусульманской религиозной организации мечети имени Нигматуллы хаджи Кармышакова, на котором решались вопросы избрания нового председателя и имама. Кадровые перестановки в исторической мечети Ембаево также связаны со скоропостижной кончиной Яминова Мирхадама, служившего в приходе имамом и председателем. Известный в Тюменском районе священнослужитель умер на прошлой неделе от коронавирусной инфекции. Теперь на его место избраны прихожанами и назначены Духовным управлением мусульман три члена общины. Пост председателя занял сын Мирхадама хазрата Эльмар Яминов. Духовной сферой будет заниматься имам-хатыб мечети Жанат Апридонов. Проведение пятничных молитв верующие и руководство ДУМ ТО доверили тюменцу, выпускнику университета «Аль-Азхар» Эдуарду Юнусову.

Изменения коснулись и мечети села Средние Тарманы, где вместо 87-летнего Абдуллина Рашида новым председателем назначен Руслан Абдуллин. Также на рассмотрение взят вопрос избрания нового имама. Данные решения приняты в связи с обращением Рашеда хазрата к руководству Духовного управления мусульман о его освобождении с занимаемой им должности по состоянию здоровья. Собрание актива Тарманской мечети прошло в минувшую пятницу. Духовное управление мусульман Тюменской области представил советник муфтия по связям со СМИ и общественностью Динар Нафиков.

По словам муфтия Зинната хазрата Садыкова, мусульманская община Тюменского района в этом году потеряла двух выдающихся духовных лидеров, в связи с чем Духовное управление мусульман приняло ряд кадровых решений, которые должны способствовать сохранению активности общин сёл Ембаево и Богандинка в образовательной, просветительской и социальной сферах. То же касается и Средних Тарман, где подавляющее большинство населения составляют мусульмане.

Муфтий поблагодарил недавно избранных председателей и имамов за труд на благо ислама и пожелал им помощи Аллаха в их святом служении.

Источник: Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»