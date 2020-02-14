В Музее истории религии Санкт-Петербурга открылась выставка татарских шамаилей

В Музее истории религии открылась выставка «Красота, приятная Аллаху», посвященная 100-летию Татарской АССР, где представили татарский шамаиль из собрания Государственного музея истории религии. Участие в открытии выставки принял Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

На выставке представили более 50 казанских шамаилей, демонстрирующих тематическое и стилистическое многообразие. Самый ранний шамаиль датирован 1849 годом. Особую ценность выставке придает наличие авторских литографических шамаилей. Визуальный ряд экспозиции дополняют предметы мусульманского религиозного культа и личного благочестия.

Родившись из традиции восприятия письменного языка как дара Божьего, каллиграфическое искусство считаться в исламе богоугодным делом. Несмотря на то, что арабское письмо является самым молодым из алфавитов, используемых для записи семитских языков, оно стало инструментом для фиксации духовного наследия и развития религиозно-философской мысли не только арабов, но и гораздо более широкого круга народов, подвергшихся на различных этапах своего исторического пути исламизации. Расцвести пышными шрифтами арабскому языку, позволила кодификация Корана. Будучи образцом арабской словесности, Коран, стоял у истоков формирования мусульманской эстетики. Именно с традицией его рукописной передачи связано развитие каллиграфии и оформительского искусства.

Несмотря на обширность коллекции, экспозиция никогда ранее не становилась предметом обширного показа. Музей истории религии впервые представил данную экспозицию шамаилей, как необходимый атрибут религиозной практики и особый вид искусства мусульман, для широкого круга посетителей.

Музей истории религии — единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. Собрание музея насчитывает более 180 000 экспонатов, древнейшие из которых датируются VI тыс. до н. э.

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