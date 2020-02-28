В Музее Каюма Насыри стартовал проект «Шигъри этнография» («Поэтическая этнография»)

26 февраля в Музее Каюма Насыри стартовал новый проект «Шигъри этнография» («Поэтическая этнография») с участием поэтессы Эльмиры Шарифуллиной.

В первых съемках, которые прошли на площадке музея, нашел отражение живой диалог между историческим прошлым и современностью, выраженный языком поэзии. Как подчеркнула сама поэтесса: «Моя миссия — донести ценность и уникальность нашей культуры молодому поколению».

Поэтические произведения Эльмиры Шарифуллиной воссоздают яркие картины из прошлого нашего народа, в своей поэзии она отдает дань и различным видам народного искусства, ремеслам. Содержание ее произведений словно звучит в унисон с содержанием музейных экспозиций.

Богатая этнографическая лексика, народнопоэтическая языковая стихия, фольклорные аллюзии дают ключ к пониманию особенностей народной жизни в стихотворениях «Тәкыя чигәм» («Я калфак вышиваю»), «Комганга мәдхия» («Ода кумгану»), «Сәке» («Сакэ»), «Ак бишектә» («В белой колыбели»), «Чиккән сөлге» («Вышитое полотенце»), «Әбием күңеле» («Душа бабушки»), «Галиҗәнәп әнкәй» («Её величество – мама»), «Килен җыры» («Песнь невесты»), «Ана сүзе» («Слово матери») и др.

В поэмах и стихотворениях Эльмиры Шарифуллиной история татарского народа воплощается средствами богатства языка, который под ее пером обретает новые формы, помогая восстанавливать нашу духовную связь с предками.

Проекты, подобные «Шигъри этнография» («Поэтическая этнография»), имеют огромное значение в воспитании духовности, приобщении народа, и прежде всего молодежи, к истинным ценностям культуры.

tatmuseum.ru