В музее села Зиреклы Новошешминского района Татарстана краеведы встретились с ветеранами

22 февраля 2020 г. в Музее народного творчества и быта Новошешминского муниципального района РТ в селе Зиреклы (Ерыклы) состоялось мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, куда были приглашены единственный нынче живой в с. Зиреклы ветеран Великой Отечественной войны Габбасов Мансур Габбасович, односельчане — участники боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годах – Гимадеев Ришат, Лотфуллин Наиль, Садыков Марат, Киямов Рифкат, Исхаков Ринат, участники локальных конфликтов в Чечне, Дагестане – Салимов Рифкат, Салимов Айрат, Кашапов Айнур, Кашапов Айрат, Гатауллин Ильшат, участник ликвидации последствий катастрофы в Чернобыльской АЭС Гордин Равиль Константинович и отцы служащих на сегодняшний день солдат – Киямов Ханиф и Шарифуллин Фаннур.

Перед началом мероприятия гости ознакомились с экспозициями музея и выставкой, посвященной Дню защитника Отечества.Участникам мероприятия показали видео и фотосюжеты о жизни и службе ветеранов, земляков-уроженцев села.

Гостей тепло поприветствовал глава Зиреклинского сельского поселения Джалиль Гайфутдинов. Среди почетных гостей на мероприятии :председатель Общества татарских краеведов РТ, ветеран боевых действий в Афганистане (в 1979-1982 и 1987-1989 гг.),кавалер многих боевых и трудовых наград ,заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов и основатель Музея народного творчества и быта села Зиреклы, заслуженный работник культуры РТ Мидхат Газымов.

Мероприятие открыли вручением Мидхату Газымову памятной медали «75 лет Советской Гвардии» 1941-2016 гг. В ходе мероприятия директор музея Лидия Лотфуллина озвучила исторические факты об участниках Великой Отечественной войны:

-мобилизовано на фронт и трудармию – 465 чел.

-из них 217 вернулись живыми

-из нашего села на войне участвовало также 11 женщин.

-в первые дни после начала войны мобилизовали 83 человека.

Затем была показана презентация об участниках войны в мирное время.

Из нашего района в Афганистане участвовало 89 парней. 5 из них погибли в этой войне. После войны не стало еще 23.

В Чеченской войне из нашего района участвовало 27 парней. Из нашего села- 3-е.

Украшением мероприятия стали выступление учащихся начальных классов и участников художественной самодеятельности.

Лидия Лотфуллина,

директор музея с.Зиреклы

Новошешминского района РТ