В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется баннерная выставка «Первые лица республики», посвящённая 100-летию ТАССР

21 августа в 14:00 на территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится открытие баннерной выставки «Первые лица республики», посвящённой празднованию 100-летия образования ТАССР.

Экспозиция под открытым небом посвящена руководителям ТАССР, чьи имена вписаны в столетнюю историю региона. На ней представлены материалы, которые знакомят с общественно-политической деятельностью Сахиб-Гарея Саид-Галиева, Б.Х. Мансурова, Р.А. Сабирова, Ф.А. Табеева, М.Ш. Шаймиева, Ф.М. Мухаметшина, Р.Н. Минниханова и других людей, внесших большой вклад в развитие Татарстана.

Выставка «Первые лица Республики» организована при содействии Аппарата Президента РТ, Кабинета министров РТ, Государственного Совета РТ, Министерства культуры РТ, Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ и Государственного архива РТ.

Подробнее узнать о выставке можно с помощью аудиогида, доступного на платформе izi.TRAVEL.

mincult.tatarstan.ru