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В Мытищах состоится церемония открытия надмогильного памятника генералу армии, ветерану ВОВ Махмуту Гарееву

В Мытищах состоится церемония открытия надмогильного памятника генералу армии, ветерану ВОВ Махмуту Гарееву

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Личности, Соотечественники, 10.08.2020 0 8

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 14 августа состоится церемония открытия надмогильного памятника генералу армии, ветерану ВОВ Махмуту Ахметовичу Гарееву. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Напомним, Махмут Ахметович скончался в декабре 2019 года на 97-м году жизни.

В церемонии примут участие руководство Полпредства Татарстана и члены Клуба офицеров при представительстве.

Со дня основания клуба Махмут Гареев принимал активное участие в его мероприятиях, был почетным членом объединения.

Махмут Ахметович был участником шести войн, служил в Красной, Советской и Российской армии более полувека и прошел большой путь – от красноармейца до замначальника Генштаба. И даже после выхода в отставку он продолжал работу и помогал строить армию.

Занимался изучением вопросов истории Великой Отечественной войны, являлся автором более 200 научных публикаций.

Более 20 лет являлся президентом Академии военных наук.

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