В Мытищах состоялась церемония открытия бюста на могиле генерала армии Махмута Ахметовича Гареева

На Федеральном военном мемориальном кладбище состоялась церемония открытия бюста на могиле генерала армии Махмута Ахметовича Гареева, сообщает пресс-служба Автономии татар Москвы.

В церемонии приняли участие его родные и близкие, заместитель премьер-министра РТ, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, генерал армии Анатолий Гребенюк, генерал-полковник Валерий Баранов, представители Полпредства, Совета муфтиев России, Автономии татар Москвы и общественность.

Выступавшие подчеркивали заслуги М.Гареева как военного деятеля, ученого и борца с искажениями исторической правды о Великой Отечественной войне.

Махмут Гареев всегда ощущал себя сыном татарского народа.

В завершении церемонии имам ДУМ РФ Динислам-хазрат Шарипов вознёс молитву Махмута Ахметовича и всех тех, кто защищал нашу Родину в годы войны, среди них и Анвер Хайдарович Чанышев, ветеран ВОВ, начальник ЦСКА, член Совета Автономии татар Москвы.